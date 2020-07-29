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У Донецькій області з початку бойових дій зруйновано понад 13 тисяч будинків

Донецька область, Середа 29 липня 2020 18:56
У Донецькій області з початку бойових дій зруйновано понад 13 тисяч будинків
Фото: відновлення пошкодженого будинку (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Вже відновлені 7750 будинків

У Донецькій області з початку бойових дій пошкоджено 13 288 будинків. Станом на сьогодні 7750 будинків було відновлено.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили в ДСНС, серед відновлених будинків 6901 є приватними будинками.

Нагадаємо, на Донбасі з 27 липня вступили в силу домовленості про повне припинення вогню. За перші три дні перемир'я бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових. При цьому в Збройних силах України називають такі обстріли не системними. В цілому, за словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, обидві сторони дотримуються перемир'я.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку липня в результаті обстрілу бойовиків поблизу Авдіївки були зруйновані два будинки.

Також повідомлялося, що з початку війни на Донбасі загинули майже 150 дітей, однією з головних причин є підрив на мінах і інших вибухонебезпечних предметах.

Крім цього зазначимо, що в Європейському союзі назвали Російську Федерацію стороною конфлікту на Донбасі.

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