У Донецькій області ліквідували гральний зал, який працював під прикриттям

В місті Дружківка Донецької області ліквідували гральний зал, який працював під прикриттям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Так, під час обшуків силовики вилучили 16 комп'ютерів, флеш-карти, Wi-Fi роутер, чорнові записи, чеки, гроші та інші папери, які свідчили про організацію і ведення грального бізнесу.

Крім того, на момент проведення перевірки в залі знаходився адміністратор, охоронець і троє відвідувачів.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури, поліція Дружківки проводить досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за 1 ч. ст. 203-2 Кримінального кодексу України "Зайняття гральним бізнесом". Організаторам закладу загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 тисяч гривень) з конфіскацією засобів для незаконної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада підтримала за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Проектом вводиться комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу. Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.