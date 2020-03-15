У Донецькій області через коронавірус обмежили роботу КПВВ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Пропуск через КПВВ буде обмежено до 3 квітня

Командування операції Об'єднаних сил обмежило роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної державної адміністрації в Facebook.

Відповідно до рішення командування, у період з 16 березня до 3 квітня робота КПВВ у Донецькій області буде обмежена в обох напрямках.

На підконтрольну Україні територію пропускатимуть лише громадян, які мають на ній постійну реєстрацію. На окуповану територію також пропускатимуть лише мешканців ОРДЛО.

"Наразі Донецька ОДА докладає максимум зусиль для розв'язання питання щодо відтермінування верифікації в органах соціального захисту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області через загрозу поширення коронавірусу закриють єдиний КПВВ. З 16 березня перетин КПВВ "Станиця Луганська" буде заборонено в обох напрямках. Заборона триватиме 2 тижні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна у зв'язку з карантином через коронавірус розглядає можливість скасування верифікація для пенсіонерів з окупованого Донбасу.

До цього глава МВС Арсен Аваков повідомив, що на українська розвідка перевіряє інформацію про 12 випадків зараження коронавірусом в окупованій Горлівці Донецької області.