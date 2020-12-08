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У Донецькій області двох депутатів звинувачують в організації "референдуму ДНР"

Автор: РБК-Україна

Двох депутатів Миронівського селищної ради Бахмутського району звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вони причетні до організації незаконного "референдуму" у "Донецькій народній республіці".

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, що в травні 2014 року два депутати селищної ради розглянули позитивно проголосували щодо питання проведення в приміщенні Миронівського палацу культури "референдуму" про визнання державної незалежності так званої "ДНР".

Донецька прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно депутатів. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці листопада в Луганській області повідомили про підозру депутату Троїцького селищної ради. Її підозрюють в організації та проведенні "референдуму ЛНР".

Крім того, в Донецькій області прокуратура звинуватила депутата Лиманського міськради в участі в проведенні так званого "референдуму" у "ДНР" у 2014 році.

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