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Під Києвом сталось ДТП з участю 7 автомобілей

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 10:20
Під Києвом сталось ДТП з участю 7 автомобілей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Водія одного з автомобілей затисло

На Кільцевій дорозі міста Бровари сталась дорожно-транспортна пригода з участю 7 автомобілей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Як повідомляється, водія одного з автомобілей затисло. На сайті поліції інформації про аварію немає.

Карколомна масштабна #ДТП сталася зранку на кільцевій дорозі міста Бровари. В аварії побилося більше ніж 7 автомобілів, а у #Nexia затисло водія... Деталі встановлюються.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Нагадаємо, з суботи по понеділок в Україні стались декілька масштабних ДТП. У суботу під Одесою в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей.

Також у селі Пилиповичі (Житомирська область) в неділю сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинули 9 людей та 10 осіб були госпіталізовані.

Крім того, вчора у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, в результаті чого загинули три людини.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод в Одеській і Житомирській областях.

У Дніпрі в ДТП загинула людина Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних ДТП
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