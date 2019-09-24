Під Києвом сталось ДТП з участю 7 автомобілей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Водія одного з автомобілей затисло

На Кільцевій дорозі міста Бровари сталась дорожно-транспортна пригода з участю 7 автомобілей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Як повідомляється, водія одного з автомобілей затисло. На сайті поліції інформації про аварію немає.

Карколомна масштабна #ДТП сталася зранку на кільцевій дорозі міста Бровари. В аварії побилося більше ніж 7 автомобілів, а у #Nexia затисло водія... Деталі встановлюються. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Нагадаємо, з суботи по понеділок в Україні стались декілька масштабних ДТП. У суботу під Одесою в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей.

Також у селі Пилиповичі (Житомирська область) в неділю сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинули 9 людей та 10 осіб були госпіталізовані.

Крім того, вчора у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, в результаті чого загинули три людини.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод в Одеській і Житомирській областях.