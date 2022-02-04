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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, П'ятниця 04 лютого 2022 07:17
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: з початку доби на Донбасі" тиша " (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

За минулу добу, 3 лютого, і станом на 7 годину ранку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Відзначимо, що раніше ми писали, що з'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутово" на Донбасі.

Крім того, бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли біля Мар'їнки і Пісків.

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