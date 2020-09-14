У Донецькій області 28 класів і одна школа перейшли на дистанційне навчання

Фото: школярка в масці (freepik.com)

У Донецькій області 28 класів у різних населених пунктах і повністю одна сільська школа були переведені на дистанційне навчання через COVID-19. Тільки сьогодні на самоізоляцію перевели понад 250 школярів.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

У понеділок, 14 вересня, на самоізоляцію перевели 131 учень та 36 працівників Керменчицької загальноосвітньої школи I-III ступенів.

При цьому, всього на сьогодні в області на дистанційному навчанні перебуває 28 класів (619 учнів, 58 працівників шкіл) установ загальної середньої освіти області.

Тільки протягом дня в області стало відомо про захворювання 5 учнів та 3 вчителів, з-за чого був переведений на самоізоляцію 5 класів, 253 учні, 43 працівники.

Зараз на самоізоляції перебувають учні закритих класів у містах Дружківка, Добропілля, Маріуполь, Покровськ і Слов'янськ, а також у школах районів - Мар'їнському, Великоновосілківському, і в Лиманської ОТГ, Миколаївської ОТГ, Соледарский ОТГ.

Нагадаємо, в Україні на дистанційному навчанні знаходяться 501 шкільний клас.

Крім того, у Київській області 14 шкіл перевели на дистанційне навчання через коронавірус.