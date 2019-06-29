У Донецькій обл. у трудовому рабстві утримували 100 людей

Фото: заручники у реабілітаційному центрі (mvs.gov.ua)

Організатором злочинною групи вивявився громадянин Росії

У Донецькій області співробітники Національної поліції України викрили мережу фальшивих "реабілітаційних центрів" та звільнили з трудового рабства близько 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У МВС розповіли, що злочинне угрупування діяло під виглядом благодійної організації по усій Україні. Правоохоронцями були зафіксовані факти трудової експлуатації громадян у "реабілітаційних центрах", які діяли під вивіскою всеукраїнської благодійної організації.

"Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, які підозрюються в незаконному позбавленні волі людей. З "трудових таборів" звільнено близько 100 осіб. Після цього медики перевірять стан їх здоров’я", - повідомили у міністерстві.

У "трудові бригади" зловмисники набирали людей за оголошеннями. Вони обіцяли безкоштовно позбавити громадян залежності від наркотиків та алкоголю, а свої дії маскували під виглядом соціальних працівників.

"У "пацієнтів" - чоловіків та жінок, відбирали документи, телефони та особисті речі і тримали їх у заручниках. "Реабілітація" полягала у важкій праці: на будівництві, розвантаженні, земельних роботах тощо. До тих, хто відмовлявся, застосовували заходи фізичного впливу. Умови проживання та харчування були мінімальними. Потерпілі постійно перебували під наглядом", - заявили у МВС.

Утримані громадяни не отримували жодних коштів за свою роботу, а усі гроші опинялись на особистому рахунку керівника. З одного "реабілітаційного центру" він отримував близько 4 тис. гривень за день.

"Встановлений організатор групи - громадянин РФ", - розповіли правоохоронці.

В даний час правоохоронцями відкрита кримінальна справа за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України. Ведуться слідчі дії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми у Донецькій області. Було встановлено, що жителька Маріуполя налагодила нелегальний бізнес із відправлення жінок для роботи у сфері надання інтимних послуг в одній із країн Близького Сходу.