В Донецкой обл. в трудовом рабстве удерживали 100 человек

Фото: заложники в реабилитационном центре (mvs.gov.ua)

Организатором преступной группы вивявився гражданин России

В Донецкой области сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

В МВД рассказали, что преступная группировка действовала под видом благотворительной организации по всей Украине. Правоохранителями были зафиксированы факты трудовой эксплуатации граждан в "реабилитационных центрах", которые действовали под вывеской всеукраинской благотворительной организации.

"Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, которые подозреваются в незаконном лишении свободы людей. Из "трудовых лагерей" освобождено около 100 человек. После этого медики проверят состояние их здоровья", - сообщили в министерстве.

В "трудовые бригады" злоумышленники набирали людей по объявлениям. Они обещали бесплатно лишить граждан зависимости от наркотиков и алкоголя, а свои действия маскировали под видом социальных работников.

"У "пациентов" - мужчин и женщин, отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. "Реабилитация" заключалась в трудной работе: на строительстве, разгрузке, земельных работах и тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питание были минимальными. Потерпевшие постоянно находились под наблюдением", - заявили в МВД.

Удержанные граждане не получали никаких средств за свою работу, а все деньги оказывались на личном счете руководителя. С одного "реабилитационного центра" он получал около 4 тыс. гривен за день.

"Установлен организатор группы - гражданин РФ", - рассказали правоохранители.

В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины. Ведутся следственные действия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, прекратили функционирование международного канала торговли людьми в Донецкой области. Было установлено, что жительница Мариуполя наладила нелегальный бизнес по отправке женщин для работы в сфере предоставления интимных услуг в одной из стран Ближнего Востока.