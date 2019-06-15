У Донецькій обл. сталась аварія на шахті, є загиблий

Поблизу міста Торецьк Донецької області ввечері у п’ятницю, 14 червня, трапилась аварія, що призвела до гибелі 1 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що аварія трапилась на шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 метрів.

"На дільниці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. На аварійній ділянці перебувало 2 гірники, один врятувався самостійно", - заявили в ДСНС.

Також рятувальники повідомили, що вночі 15 червня о 03:15 було знайдено тіло другого гірника.

"Всього в шахті працювало 119 гірників. Робота шахти призупинена, гірники підняті на поверхню", - повідомили рятувальники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області на шахті загинули два гірники. У результаті нещасного випадку загинув гірник очисного забою, у цей же день машиніст підземних установок отримав травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, що у квітні на окупованій частині Луганської області в результаті вибуху на шахті "Східкарбон" загинули 17 гірників, які на момент трагедії знаходилися під землею. У Кабміні відзначали, що мають намір призначити виплати для сімей загиблих у результаті трагедії.