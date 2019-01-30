У Донецькій обл. поліція розслідує спробу підкупу виборців в інтернеті

Тривають слідчі дії

В интернет-сети появилось видео, на котором неустановленные лица в учреждении образования предлагают деньги за голос в пользу одного из кандидатов в президенты Украины. Полиция открыла уголовное производство, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции на странице в Facebook.

Как отмечается, указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований.

"Полицейские устанавливают, действительно указанный факт имел место. Также устанавливаются лица, которые фигурируют на видео, и учреждение, где проходила видеосъемка", - говорится в сообщении.

Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.160 "Предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды за совершение или несовершение любых действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права или права на участие в референдуме" Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, полиция зарегистрировала более 250 обращений о нарушениях избирательного законодательства и начала пять уголовных производств с начала предвыборной кампании.

Отметим, с начала предвыборной кампании в Украине полиция зафиксировала 216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.