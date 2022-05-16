"Донецькоблгаз" через бойові дії відключив понад 300 абонентів

У Донецькій області у зв'язку з бойовими діями на фронті працівники АТ "Донецькоблгаз" в примусовому порядку відключили 306 абонентів від газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Навіть у неділю (15 травня) в зоні обслуговування АТ "Донецькоблгаз" тривають обстріли, а наші хоробрі колеги продовжують лагодити зруйновані мережі", - наголошується в заяві компанії.

У "Нафтогазі" поінформували, що за минулу добу в результаті бойових дій були вимушено відключені 306 абонентів. При цьому вдалося повернути газ у будинки для 126 сімей.

Також в ГК додали, що попри російський ракетний удар у неділю по Львівській області, ТЕЦ Нового Роздолу і Новояворівська працюють у звичайному режимі.

"Наші мужні енергетики у складних умовах зробили усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачам. На цей час електроенергією забезпечені усі споживачі Нового Роздолу, Новояворівська та прилеглих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.