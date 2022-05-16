"Донецькоблгаз" через бойові дії відключив понад 300 абонентів
У Донецькій області у зв'язку з бойовими діями на фронті працівники АТ "Донецькоблгаз" в примусовому порядку відключили 306 абонентів від газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
"Навіть у неділю (15 травня) в зоні обслуговування АТ "Донецькоблгаз" тривають обстріли, а наші хоробрі колеги продовжують лагодити зруйновані мережі", - наголошується в заяві компанії.
У "Нафтогазі" поінформували, що за минулу добу в результаті бойових дій були вимушено відключені 306 абонентів. При цьому вдалося повернути газ у будинки для 126 сімей.
Також в ГК додали, що попри російський ракетний удар у неділю по Львівській області, ТЕЦ Нового Роздолу і Новояворівська працюють у звичайному режимі.
"Наші мужні енергетики у складних умовах зробили усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачам. На цей час електроенергією забезпечені усі споживачі Нового Роздолу, Новояворівська та прилеглих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше жителів Краматорська і всієї Донецької області попередили про ризик припинення газопостачання через дії РФ, і закликали підготуватися і купити електроплити.
Додамо, що за даними глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, запасів газу у великих магістральних трубах в регіоні вистачить приблизно на 2 місяці.
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