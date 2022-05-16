ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Донецькоблгаз" через бойові дії відключив понад 300 абонентів

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 16 травня 2022 03:08
"Донецькоблгаз" через бойові дії відключив понад 300 абонентів Фото: працівник служби газу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Донецькій області у зв'язку з бойовими діями на фронті працівники АТ "Донецькоблгаз" в примусовому порядку відключили 306 абонентів від газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Навіть у неділю (15 травня) в зоні обслуговування АТ "Донецькоблгаз" тривають обстріли, а наші хоробрі колеги продовжують лагодити зруйновані мережі", - наголошується в заяві компанії.

У "Нафтогазі" поінформували, що за минулу добу в результаті бойових дій були вимушено відключені 306 абонентів. При цьому вдалося повернути газ у будинки для 126 сімей.

Також в ГК додали, що попри російський ракетний удар у неділю по Львівській області, ТЕЦ Нового Роздолу і Новояворівська працюють у звичайному режимі.

"Наші мужні енергетики у складних умовах зробили усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачам. На цей час електроенергією забезпечені усі споживачі Нового Роздолу, Новояворівська та прилеглих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше жителів Краматорська і всієї Донецької області попередили про ризик припинення газопостачання через дії РФ, і закликали підготуватися і купити електроплити.

Додамо, що за даними глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, запасів газу у великих магістральних трубах в регіоні вистачить приблизно на 2 місяці.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Газ Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС