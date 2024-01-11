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В Донецкой ОВА рассказали, сколько людей до сих пор находится в Авдеевке

Фото: в Авдеевке до сих пор остаются гражданские (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сегодня в Авдеевке Донецкой области до сих пор находится более тысячи человек. В то же время в Марьинской громаде количество людей превышает три тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

"В Авдеевке до сих пор остаются 1152 человека, в Марьинской громаде - 3260", - сообщил Филашкин.

Глава ОГА подчеркнул, что ежедневно полиция и подразделение "Белый ангел" эвакуируют жителей фронтовых городов.

Эвакуация гражданских из Авдеевки

Напомним, недавно мы сообщали, что "Белым ангелам" удалось вывезти еще шесть человек из Авдеевки. Среди эвакуированных были и тяжело ранены.

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

О возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.

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