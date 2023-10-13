RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области растут потери врага, ежедневно минус 750 оккупантов, - ВСУ

Фото: в Донецкой области три дня подряд растут потери врага (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области, в частности на Авдеевском направлении, растут потери врага. Больницы в Донецке и других оккупированных населенных пунктах заполнены ранеными россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Медицинские заведения Донецка и близлежащих населенных пунктов переполнены ранеными военнослужащими врага. А оккупанты, проинформированные о значительных потерях, глядя на огромное количество мертвых и раненых, начали отказываться идти в бой", - сказал он.

По его словам, в Донецкой области, в частности, на Авдеевском направлении, трое суток подряд значительно выросли потери врага.

"Уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе. То есть это более 750 человек за сутки общих потерь врага", - подчеркнул Штупун.

Следует отметить, что данные Генштаба также свидетельствуют об увеличении потерь среди оккупационных войск.

Ситуация возле Авдеевки

С начала недели российская армия активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Также оккупанты усиленно обстреливают город и соседние населенные пункты.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 20 атак на Авдеевском направлении. Местные власти отмечают, что ситуация в городе очень напряженная, а оккупанты продолжают штурмовать.

Зачем враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаокупантиВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины