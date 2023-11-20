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В Донецкой области задержали контрактников ВСУ, которые торговали "трофейным" оружием россиян

Донецкая область, Понедельник 20 ноября 2023 15:25
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В Донецкой области задержали контрактников ВСУ, которые торговали "трофейным" оружием россиян Фото: СБУ задержала контрактников ВСУ, торговавших "трофейным" оружием россиян (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности страны задержала в Донецкой области двух контрактников ВСУ, которые пытались подпольно продать криминалитету "трофейное" российское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщают правоохранители, среди изъятого у злоумышленников более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

Соответствующую партию боевых средств поражения пытались продать представителям днепропетровского криминалитета.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов при попытке сбыта 7 автоматов Калашникова, в том числе нового АК-12.

Как установило расследование, задержанными оказались двое контрактников из одной из воинских частей Сил обороны, командированных в Донецкую область. Для незаконного хранения оружия и боеприпасов они обустроили тайник на территории частного домовладения.

Фото: СБУ задержала контрактников ВСУ, торговавших "трофейным" оружием россиян (ssu.gov.ua)

В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Кропивницком Кировоградской области разоблачили делка, который планировал нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8.

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Служба безопасности Украины Донецкая область
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