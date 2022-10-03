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В Донецкой области обнаружили гауляйтера оккупированного села. Ему объявили подозрение

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Понедельник 03 октября 2022 21:12
В Донецкой области обнаружили гауляйтера оккупированного села. Ему объявили подозрение Фото: В Донецкой области обнаружили гауляйтера оккупированной деревни (don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителю оккупированной части Волновахского района сообщили о подозрении из-за того, что он решил "возглавить" захваченный поселок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

Следователи сообщили, что уже в марте 2022 года бывший работник промышленного предприятия Донецкой области начал добровольно сотрудничать с оккупационными властями РФ.

"Подозреваемый сотрудничает с так называемой военной комендатурой оккупантов, участвует в совместных совещаниях, осуществляет выдачу "пропусков" для выезда граждан за пределы поселка", - говорится в сообщении.

За сотрудничество мужчине предоставили должность "и.о. главы администрации Владимировки", которую россияне захватили почти в начале войны. Также гауляйтер занимается "определением" очереди ремонта зданий, "составляет" списки лиц на получение пенсионных выплат и другой социальной помощи от РФ.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что житель Луганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы за то, что он предоставлял информацию о передвижении и дислокации ВСУ оккупантам.

Также жительница Николаевской области пойдет под суд за пророссийскую позицию. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее правоохранители разоблачили двух мужчин в Днепропетровской области, публично отрицавших войну в Украине.

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