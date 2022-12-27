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Оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область: есть раненые

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Донецкая область, Вторник 27 декабря 2022 08:39
Оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область: есть раненые Фото: jккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 26 декабря стало известно о 2 гражданских в Донецкой области, раненых россиянами: в Великой Новоселке и Ивановском", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погиб 1281 гражданский, еще 2796 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российские войска накрыли огнем населенные пункты Днепропетровской области. В результате обстрела с применением РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии противника пострадали дома, ЛЭП, газопровод и электросеть.

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