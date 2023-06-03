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В Донецкой области на Троицу будут действовать дополнительные ограничения

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Донецкая область, Суббота 03 июня 2023 18:42
В Донецкой области на Троицу будут действовать дополнительные ограничения Фото: на Троицу будут действовать дополнительные ограничения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время празднования Троицы на территории Донецкой области будут действовать дополнительные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.

Во время празднования Дня святой Троицы во избежание скопления населения во время проведения богослужений и религиозных обрядов в культовых зданиях религиозных организаций и на прилегающей территории, на территории Донецкой области будут действовать дополнительные временные ограничения.

"Их цель - обеспечить общественную безопасность и порядок во время празднования Троицы (04 июня 2023 года), сохранить жизнь и здоровье гражданского населения на территории Донецкой области", - сообщили в горсовете.

Соответствующими инстанциями будут приняты дополнительные меры по недопущению пребывания граждан в период действия комендантского часа в культовых зданиях религиозных организаций и на прилегающей территории во время празднования Дня Святой Троицы.

Напомним, что в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украине действует военное положение. Это особый правовой режим, который предусматривает ряд правил и запретов.

Подробнее о действующих на территории Украины запретах можно узнать в материале РБК-Украина.

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