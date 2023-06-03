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В Донецькій області на Трійцю діятимуть додаткові обмеження

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Донецька область, Субота 03 червня 2023 18:42
В Донецькій області на Трійцю діятимуть додаткові обмеження Фото: на Трійцю діятимуть додаткові обмеження (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час святкування Трійці на території Донецької області будуть діяти додаткові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

Під час святкування Дня святої Трійці з метою уникнення скупчення населення під час проведення богослужінь та релігійних обрядів у культових будівлях релігійних організацій та на прилеглій території, на території Донецької області будуть діяти додаткові тимчасові обмеження.

"Їх мета - забезпечити громадську безпеку і порядок під час святкування Трійці (04 червня 2023 року), зберегти життя та здоров’я цивільного населення на території Донецької області", - повідомили в міськраді.

Відповідними інстанціями буде вжито додаткових заходів щодо недопущення перебування громадян у період дії комендантської години в культових будівлях релігійних організацій і на прилеглій території під час святкування Дня Святої Трійці.

Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україні діє воєнний стан. Це особливий правовий режим, який передбачає низку правил та заборон.

Детальніше про заборони, які нині діють на території України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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