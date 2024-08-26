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В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Донецкая область, Понедельник 26 августа 2024 18:22
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В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми Фото: в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Донецкой области местные власти приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов:

  • Константиновская община Краматорского района: Константиновка, Ижевка, с. Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Красное
  • Селидовская община Покровского района: Вишневое, Григоровка, с. Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей).

Также работает круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра: 0-800-500-121, 073-050-01-21.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, из-за активных боевых действий в Донецкой области происходит эвакуация гражданских.

В частности, в ряде населенных пунктов из-за угрозы российских обстрелов была введена принудительная эвакуация детей с их родителями или другими законными представителями.

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