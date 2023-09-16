В Донецкой области рота "Ахиллес" уничтожила российскую технику на 2 млн долларов

В Донецкой области военные с помощью дронов с ночной оптикой уничтожили вражескую технику на 2 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На видео можно увидеть работу ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военные успешно применяли БпЛА против российских БМП-2, БРЭМ и БТР-80.
Как пишет Генштаб:
"Совокупная стоимость пораженной техники - около 2 млн долларов", - добавили в Генштабе.
Потери России в войне
Согласно последним данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.
Между тем, на Запорожском направлении пограничники сбили российский беспилотник, который террористы "оборудовали" бутылкой с самодельной взрывчаткой.
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