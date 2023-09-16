RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области рота "Ахиллес" уничтожила российскую технику на 2 млн долларов

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области военные с помощью дронов с ночной оптикой уничтожили вражескую технику на 2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На видео можно увидеть работу ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военные успешно применяли БпЛА против российских БМП-2, БРЭМ и БТР-80. 

Как пишет Генштаб: 

  • БТР-80, который был вооружен пулеметом 14.5 мм и 7.62 мм - поврежден. Имел в своем составе три человека экипажа и семь десантников;
  • БМП-2, который был оборудован автоматической пушкой 30 мм, ПТРК "Фагот" - уничтожен. Имел в своем составе три человека экипажа и восемь десантников;
  • БРЭМ - уничтожен.

"Совокупная стоимость пораженной техники - около 2 млн долларов", - добавили в Генштабе.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.

Между тем, на Запорожском направлении пограничники сбили российский беспилотник, который террористы "оборудовали" бутылкой с самодельной взрывчаткой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине