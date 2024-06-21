В Донецкой области работники ДТЭК попали под обстрел РФ

Обстрелы Донецкой области

Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные города и села Донецкой области, расположенные вблизи линии разграничения. Лишь недавно жестокие обстрелы подверглись деревне Новая Полтавка. В результате этой атаки семь человек, среди которых невинные дети, получили ранения.

Кроме того, вчера в Донецкой области во вражеский обстрел попала бригада энергетиков, в результате чего один из них получил ранения.

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