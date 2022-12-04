В Донецкой области оккупанты убили человека, еще 5 ранены

На утро воскресенья, 4 декабря, российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1237 человек, еще 2675 ранены.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По словам главы ОВА, еще 5 человека в области получили ранения.

"За 3 декабря россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Предтечином", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). Последствия разрушений уточняются.

Напомним, что в ночь на 3 декабря российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека. В частности, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области, еще 4 получили ранения.

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