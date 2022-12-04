ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области оккупанты убили человека, еще 5 ранены

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 04 декабря 2022 08:26
В Донецкой области оккупанты убили человека, еще 5 ранены Фото: в Донецкой области оккупанты убили человека, еще 5 ранены (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро воскресенья, 4 декабря, российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 3 декабря россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Предтечином", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, еще 5 человека в области получили ранения.

В Донецкой области оккупанты убили человека, еще 5 ранены

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1237 человек, еще 2675 ранены.

Как сообщалось, в субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). Последствия разрушений уточняются.

Напомним, что в ночь на 3 декабря российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека. В частности, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области, еще 4 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии