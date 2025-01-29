Сколько гражданских до сих пор остаются в Покровске: ответ ОВА

В Покровске Донецкой области сейчас остаются около семи тысяч человек. Всех детей удалось вывезти.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

"В Покровске сейчас остаются около семи тысяч человек, детей из города мы вывезли всех", - сказал Филашкин.

Он напомнил, что из-за опасной военной ситуации в Покровске с 28 января прекратили работу стационарные отделения "Укрпочты", но на территории города будет работать мобильное передвижное отделение.

"В Покровске почти весь центр разрушен. Те отделения, где находилась Укрпочта, почти разрушены. Будет работать мобильное отделение "Укрпочты" на бронированном транспортном средстве. Заранее будем уведомлять людей и осуществлять все услуги", - добавил глава ОВА.

По его словам, на сегодня еще есть возможность у людей выехать из обстреливаемого города.

"Возможность выехать у людей еще есть. Работают органы власти, подразделения полиции, подразделения ГСЧС, волонтеры помогают, выездные пути работают, но каждый день, каждый раз враг FPV-дронами препятствует всем транспортным средствам, которые заезжают в город", - рассказал Филашкин.