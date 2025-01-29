Сколько гражданских до сих пор остаются в Покровске: ответ ОВА
В Покровске Донецкой области сейчас остаются около семи тысяч человек. Всех детей удалось вывезти.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.
"В Покровске сейчас остаются около семи тысяч человек, детей из города мы вывезли всех", - сказал Филашкин.
Он напомнил, что из-за опасной военной ситуации в Покровске с 28 января прекратили работу стационарные отделения "Укрпочты", но на территории города будет работать мобильное передвижное отделение.
"В Покровске почти весь центр разрушен. Те отделения, где находилась Укрпочта, почти разрушены. Будет работать мобильное отделение "Укрпочты" на бронированном транспортном средстве. Заранее будем уведомлять людей и осуществлять все услуги", - добавил глава ОВА.
По его словам, на сегодня еще есть возможность у людей выехать из обстреливаемого города.
"Возможность выехать у людей еще есть. Работают органы власти, подразделения полиции, подразделения ГСЧС, волонтеры помогают, выездные пути работают, но каждый день, каждый раз враг FPV-дронами препятствует всем транспортным средствам, которые заезжают в город", - рассказал Филашкин.
Бои за Покровск
Напомним, последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
При этом Трегубов уточнял, что на Покровском направлении происходит около половины всех боевых столкновений. Под Покровском большое количество малых боевых столкновений.
По состоянию на начало января было известно, что в Покровске оставалось еще около 7 300 мирных жителей.
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