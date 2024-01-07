RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области были обесточены две шахты из-за боевых действий

Фото: две шахты в Донецкой области обесточивались из-за боевых действий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области были обесточены две шахты. Причиной этого являлись боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

"Из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, в которых на момент отключения электроэнергии было 18 работников", - говорится в сообщении.

Также из-за боевых действий было повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области, а в Харьковской области из-за обстрелов выключалась линия ВЛ 110. Без света были потребители.

Минэнерго отмечает, что в энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается. Генерации достаточно для покрытия потребностей. На сегодняшний день прогнозируется незначительный импорт электроэнергии.

Однако украинцев призывают экономить электроэнергию на выходных в пиковые часы - с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, 2 января из-за ракетной атаки в Киеве в нескольких районах были отключения света и воды. Позже стало известно, что в столице была повреждена воздушная линия, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов 2 января были обесточены высоковольтные линии. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаЭлектроэнергияМинэнерго