Донецькі бойовики обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну

Окупаційна влада "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на контрольовану Україною територію. Бойовики вимагають, щоб вони пред'являли паспорти України або РФ, або закордонні паспорти цих країн.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова.
За її словами, бойовики прийняли рішення не випускати дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, або закордонних паспортів цих країн або "паспортів ДНР".
"Дітей цього віку на блок-пості "Оленівка" висаджують з батьками з автобусів і не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області", - написала омбудсмен.
Денісова зазначила, що через ці дії бойовиків діти не зможуть своєчасно подавати документи для вступу до навчальних закладів. Вона нагадала, що раніше окупанти дозволяли дітям 14-16 років виїжджати в Україну з одним з батьків при наявності свідоцтва про народження.
Омбудсмен звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням допомогти дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області у забезпеченні їх права на освіту і свободу пересування.
Нагадаємо, окупаційна влада в Криму під містом Саки має намір створити "військово-патріотичний центр "Авангард". Орган окупаційної адміністрації "Рада міністрів" виділив землю під проєкт.
Зазначимо, окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Це станеться, коли "зміниться докорінно" ситуація з COVID в Україні.
Як повідомляло РБК-Україна, на підконтрольну Україні територію без обов'язкової самоізоляції пропускатимуть жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Але проблема в тому, що жителі окупованих районів не можуть вільно виїхати з ОРДЛО.