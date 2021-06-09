Донецькі бойовики обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну

За її словами, бойовики прийняли рішення не випускати дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, або закордонних паспортів цих країн або "паспортів ДНР".

"Дітей цього віку на блок-пості "Оленівка" висаджують з батьками з автобусів і не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області", - написала омбудсмен.

Денісова зазначила, що через ці дії бойовиків діти не зможуть своєчасно подавати документи для вступу до навчальних закладів. Вона нагадала, що раніше окупанти дозволяли дітям 14-16 років виїжджати в Україну з одним з батьків при наявності свідоцтва про народження.

Омбудсмен звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням допомогти дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області у забезпеченні їх права на освіту і свободу пересування.