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Донецька область знову залишилась без світла

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Донбас, Субота 11 червня 2022 17:15
Донецька область знову залишилась без світла Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Донецька область знову залишилась без світла через відсутність живлення по ТЕП 330.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Краматорська Олександра Гончаренка.

"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТЕП 330, лягла одна лінія, зараз друга", - розповів він.

За його словами, ремонті бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини.

Як повідомлялося, енергетики відремонтували мережі та повернули світло до 13 населених пунктів у зоні бойових дій, які постраждали через ворожі обстріли 9 червня.

До цього Краматорськ та сусідні міста залишалися без електроенергії 29 травня.

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