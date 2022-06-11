Донецька область знову залишилась без світла через відсутність живлення по ТЕП 330.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Краматорська Олександра Гончаренка.

За його словами, ремонті бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини.

"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТЕП 330, лягла одна лінія, зараз друга", - розповів він.

Як повідомлялося, енергетики відремонтували мережі та повернули світло до 13 населених пунктів у зоні бойових дій, які постраждали через ворожі обстріли 9 червня.

До цього Краматорськ та сусідні міста залишалися без електроенергії 29 травня.

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