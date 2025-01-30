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Донецкая область под массированным обстрелом: в Краматорске 13 раненых

Краматорск, Четверг 30 января 2025 14:15
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Донецкая область под массированным обстрелом: в Краматорске 13 раненых Фото: в Краматорске 13 раненых из-за российского обстрела (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне массированно обстреливают Донецкую область в четверг, 30 января. В Краматорске в результате атаки пострадали 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

Отмечается, что оккупанты сегодня ударили по Краматорску. Сначала было известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

По состоянию на 13:30 количество раненых в Краматорске возросло до 13 человек.

Фото: россияне массированно обстреливают Донецкую область (t.me/VadymFilashkin)

Кроме того, россияне в результате обстрелов повредили три частных дома в Константиновке, шесть - в Белокузьминовке и семь - в Иванополье. Там в результате вражеской атаки погиб человек.

По данным Донецкой ОВА, в Комаре повреждены 25 частных домов, из них семь - разрушены полностью. В Часовом Яру из-за обстрелов пострадал человек.

Ночная атака на Украину

В ночь на 30 января российские захватчики выпустили по Украине 81 дрон. Силы ПВО работали в 10 областях Украины. Защитники сбили 37 дронов, еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

В Сумах вражеский дрон повредил многоэтажку. В результате атаки погибли четыре человека - две супружеские пары. Также девять человек пострадали, среди них есть ребенок.

Кроме того, оккупанты вторую ночь подряд атаковали Измаильский район Одесской области.

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