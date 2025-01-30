Донецька область під масованим обстрілом: у Краматорську 13 поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

Зазначається, що окупанти сьогодні вдарили по Краматорську. Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Станом на 13:30 кількість поранених у Краматорську зросла до 13 осіб.

Фото: росіяни масовано обстрілюють Донецьку область (t.me/VadymFilashkin)

Крім того, росіяни внаслідок обстрілів пошкодили три приватні будинки у Костянтинівці, шість - у Білокузьминівці та сім - в Іванопіллі. Там внаслідок ворожої атаки загинула людина.

За даними Донецької ОВА, у Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, із них сім - зруйновані повністю. У Часовому Яру через обстріли постраждала людина.