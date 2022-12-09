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Донецк в огне. Оккупированный город снова под обстрелами: фото, видео

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Донецк, Пятница 09 декабря 2022 23:00
Донецк в огне. Оккупированный город снова под обстрелами: фото, видео Фото: Обстрел Донецка (t.me.itsdonetsk)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу вечером, 9 декабря, оккупированный Донецк снова попал под вражеский обстрел. Снаряды попали по Крытому рынку, есть разрушения, а также погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается о прилетах на территории Крытого рынка, на бульваре Шевченко и в других местах центральной части города. В результате обстрелов горят автомобили и жилые дома.

По некоторым данным, в центре Донецка есть погибшие.

В самом городе очень громко от прилетов. Местные жители выкладывают в соцсети фото и видео обстрелов.

Напомним, что центр оккупированного Донецка сегодня уже был обстрелян. В результате ударов повреждена гостиница и спорткомплекс.

Российские оккупанты обвиняют якобы Вооруженные силы Украины в обстрелах Донецка. Но, по некоторым данным, фиксируются прилеты со стороны неподконтрольной территории.

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