Донецк в огне. Оккупированный город снова под обстрелами: фото, видео

В пятницу вечером, 9 декабря, оккупированный Донецк снова попал под вражеский обстрел. Снаряды попали по Крытому рынку, есть разрушения, а также погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается о прилетах на территории Крытого рынка, на бульваре Шевченко и в других местах центральной части города. В результате обстрелов горят автомобили и жилые дома. По некоторым данным, в центре Донецка есть погибшие. В самом городе очень громко от прилетов. Местные жители выкладывают в соцсети фото и видео обстрелов.