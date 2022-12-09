ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Донецьк у вогні. Окуповане місто знову під обстрілами: фото, відео

Новость на русском →
Донецьк, П'ятниця 09 грудня 2022 23:00
Донецьк у вогні. Окуповане місто знову під обстрілами: фото, відео Фото: Обстріл Донецька (t.me.itsdonetsk)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю ввечері, 9 грудня, окупований Донецьк знову потрапив під ворожий обстріл. Снаряди влучили по Критому ринку, є руйнування, а також загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється про прильоти на території Критого ринку, на бульварі Шевченка та в інших місцях центральної частини міста. Внаслідок обстрілів горять автомобілі та житлові будинки.

За деякими даними, у центрі Донецька є загиблі.

У самому місті дуже гучно від прильотів. Місцеві жителі викладають у соцмережі фото та відео обстрілів.

Нагадаємо, що центр окупованого Донецька сьогодні вже було обстріляно. Внаслідок ударів пошкоджено готель та спорткомплекс.

Російські окупанти звинувачують нібито Збройні сили України в обстрілах Донецька. Але, за деякими даними, фіксуються прильоти з боку непідконтрольної території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецьк Донецька область Війна в Україні
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці