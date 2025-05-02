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В Донецкой области изменили комендантский час: как и когда начнут действовать новые правила

Иллюстративное фото: в Донецкой области изменили комендантский час (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Донецкой области с 5 мая 2025 года будут изменены правила комендантского часа. В большинстве громад он будет длиться с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

С понедельника, 5 мая, во всех населенных пунктах Донецкой области, за исключением тех, что расположены ближе чем в 10 километрах к линии боевых действий, комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00 следующего дня. Ранее он действовал с 17:00 до 09:00.

А вот в населенных пунктах, расположенных менее чем в 10 километрах от линии фронта, комендантский час и режим светомаскировки действуют с 15:00 до 11:00 следующего дня. Таким образом, люди могут свободно передвигаться по территориям только в течение 4 часов в сутки.

Список таких населенных пунктов существенно расширили

Северская городская громада (Бахмутский район)

  • м. Северск
  • с. Дроновка
  • с. Платоновка
  • с. Серебрянка
  • с. Григорьевка
  • с. Свято-Покровское

Соледарская городская громада (Бахмутский район)

  • с. Васюковка
  • с. Бондарное
  • с. Пазено
  • с. Федоровка
  • с. Хромовка
  • с. Голубовка
  • с. Миньковка
  • с. Орехово-Васильевка
  • с. Приволье
  • с-ще Выемка
  • с-ще Спирное
  • с. Диброва
  • с. Липовка
  • с. Никифоровка
  • с. Федоровка Вторая

Торецкая городская громада (Бахмутский район)

  • с-ще Новоспасское
  • с-ще Щербиновка
  • с. Леонидовка
  • с-ще Валентиновка
  • с-ще Дачное
  • с-ще Дилиевка
  • с-ще Дружба
  • с-ще Крымское
  • с-ще Сухая Балка

Звановская сельская громада (Бахмутский район)

  • с. Переездное
  • с. Звановка
  • с. Верхнекаменское
  • с. Кузьминовка

Великоновоселковская поселковая громада (Волновахский район)

  • с. Багатир
  • с. Андреевка
  • с-ще Разлив
  • с. Константинополь
  • с. Новополь
  • с. Новоселка
  • с. Алексеевка
  • с. Зеленый Кут
  • с. Новоукраинка
  • с-ще Отрадное
  • с. Зеленое Поле

Комарская сельская громада (Волновахский район)

  • с. Привольное
  • с. Вольное Поле
  • с-ще Бурлацкое
  • с-ще Шевченко
  • с. Воскресенка
  • с. Новоочеретоватое
  • с. Скудное
  • с. Днепроэнергия
  • с. Веселое
  • с. Федоровка
  • с. Комар
  • с-ще Перестройка
  • с-ще Камышеваха

Лиманская городская громада (Краматорский район)

  • с-ще Заречное
  • с. Торское
  • с-ще Ямполь
  • с. Редкодуб
  • с. Карповка
  • с. Новомихайловка
  • с. Липовое
  • с. Екатериновка
  • с-ще Новое
  • с. Терны
  • с. Ямполовка
  • с. Колодец
  • с. Ивановка
  • с. Новосадово
  • с-ще Мирное
  • с. Среднее
  • с. Зеленая Долина
  • с-ще Ставки

Николаевская городская громада (Краматорский район)

  • с. Малиновка
  • с. Тихоновка

Все населенные пункты громады Константиновской городской и Ильиновской сельской громад.

Покровская городская громада (Покровский район)

  • м. Покровск
  • м. Родинское
  • с. Роза
  • с. Лисовка
  • с. Гнатовка
  • с. Даченское
  • с. Зеленое
  • с. Новопавловка
  • с. Новоукраинка
  • с. Рог
  • с. Сухой Яр
  • с-ще Чунишино
  • с-ще Шевченко
  • с. Гришино
  • с. Новоелизаветовка
  • с-ще Котляровка
  • с-ще Надиевка
  • с. Нововасильевка
  • с. Новооленевка
  • с. Новотроицкое
  • с. Успеновка
  • с-ще Новопустинка
  • с. Новоалександровка
  • с. Волково
  • с. Зверево
  • с. Песчаное
  • с. Соленое
  • с-ще Леонтовичи
  • с-ще Котлино
  • с. Богдановка
  • с. Ясеново
  • с. Украинка
  • с. Троицкое
  • с. Серебряное
  • с. Преображенка
  • с. Ореховое
  • с. Новоандреевка
  • с. Запорожье
  • с. Возрождение

Гродовская громада (Покровский район)

  • с. Николаевка
  • с. Казацкое
  • с. Луч
  • с-ще Новоэкономическое
  • с. Балаган
  • с. Федоровка
  • с. Михайловка
  • с. Малиновка
  • с. Шевченко Первое
  • с. Мирное
  • с. Миролюбовка
  • с. Елизаветовка
  • с. Новоторецкое

Удачненская громада (Покровский район)

  • с. Молодецкое
  • с. Муравка
  • с. Новониколаевка
  • с. Новосергиевка
  • с. Сергеевка
  • с-ще Удачное

Мирноградская громада (Покровский район)

  • м. Мирноград
  • с. Ровно
  • с. Красный Лиман

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Каждый регион самостоятельно определяет временные промежутки, в которые вводятся ограничения. Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра. Сейчас комендантский час действует во всех областях Украины, за исключением Закарпатской области.

О правилах, действующих во время комендантского часа, и возможности выхода на улицу ночью читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что в конце декабря 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 12354, который предлагает усилить ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения.

За нарушение комендантского часа планируется ввести штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (850-1700 гривен).

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