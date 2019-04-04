На Донбасі завтра закриють один з КПВВ

Фото: КПВВ "Гнутове" (dpsu.gov.ua)

КПВВ "Гнутове" закриють на період з 5 по 7 квітня

В Донецькій області на кілька днів закривають контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове". Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що з 5 по 7 квітня на ремонт тимчасово закривають КПВВ "Гнутове", який розташований в межах чинного гуманітарного дорожнього коридору Новоазовськ-Маріуполь. За даними Держприкордонслужби, там вже змонтовано нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю. Завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для тих, хто перетинає лінію розмежування.

Передбачається, що ремонт на КПВВ "Гнутове" дозволить створити комфортні умови для перетину лінії зіткнення в будь-який час року і збільшити його пропускну здатність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пропуски для переходу лінії розмежування на Донбасі стали безстроковими. Зокрема, заяви, які були подані в період з 28 березня 2019 року, стають безстроковими, інші слід переподати.

Раніше також повідомлялося, що "ЛНР" блокує відкриття пункту пропуску "Золоте" на Донбасі. Лідер проросійських терористів "ЛНР" Леонід Пасічник зазначив, що пропуск почнеться тільки після прийняття погодженого рішення у Мінську.