На Донбасі затишшя. Обстрілів немає вже другий день

З початку 5 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення перемир'я. Позиції українських військових вже другий день не потрапляють під обстріли з боку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
"З початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - заявили у штабі.
Нагадаємо, минула доба на Донбасі пройшла без порушень режиму припинення вогню. Ситуація залишалася спокійною і сьогодні вранці.
А днем раніше окупанти 6 разів порушували "тишу". В результаті одного з обстрілів постраждав український військовий.
Додамо, днями спостерігачі ОБСЄ помітили десятки одиниць бойової техніки окупаційних військ на Донбасі.