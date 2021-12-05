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Доба на Донбасі пройшла без порушень

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Україна, Неділя 05 грудня 2021 07:42
Доба на Донбасі пройшла без порушень Фото: на Донбасі було тихо 4 грудня (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі за минулу добу, 4 грудня, не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Українські військові не зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У штабі зазначають, що за минулу добу обстрілів не було. Також ситуація залишалася спокійною і сьогодні вранці.

"За минулу добу, 4 грудня, та станом на 7 годину ранку, 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі вставляють танки й артилерію. ОБСЄ виявила чимало військової техніки окупантів.

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