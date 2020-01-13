На Донбасі по Новотошківському та Оріховому випустили 26 мін

Жодний український військовий не постраждав
Протягом минулої доби, 12 січня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Один обстріл по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме поруч з Водяним - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:
"Вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з боку українських військових немає.
Як писало РБК-Україна, на Донбасі 11 січня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі минулої доби 10 січня поранено трьох військовослужбовців зі складу операції Об'єднаних сил.