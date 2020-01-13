На Донбасі по Новотошківському та Оріховому випустили 26 мін

Протягом минулої доби, 12 січня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме поруч з Водяним - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:

поблизу населеного пункту Новотошківське - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;

поруч з Оріховим - з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Травневого - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з боку українських військових немає.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі 11 січня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі минулої доби 10 січня поранено трьох військовослужбовців зі складу операції Об'єднаних сил.