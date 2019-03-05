На Донбасі зафіксовані нові одиниці важкого озброєння бойовиків

Фото: російська техніка (mil.ru)

Озброєння зафіксовано в зоні безпеки та з порушенням ліній відведення

На Донбасі зафіксовано появу нових одиниць озброєння і військової техніки російсько-терористичних військ в зоні безпеки та з порушенням ліній відводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ вперше з початку року застосували проти підрозділів Об'єднаних сил танки. Уточнюється, що вже не перший тиждень майже кожен день по позиціях ООС ведеться вогонь із артилерії калібру 122 мм, не припиняються мінометний обстріл українських військ і українських населених пунктів.

Крім того, на Донбасі українська сторона СЦКК продовжує фіксувати озброєння і військову техніку російсько-окупаційних військ з порушенням ліній відводу. Так, поблизу Новоселівки виявлено чотири танки і одну самохідну гаубицю.

Також триває і розміщення озброєнь і військової техніки збройних формувань РФ в зоні безпеки. Дві бойові машини піхоти БМП-1 та одну бойову броньовану машину іншої модифікації зафіксовано біля населеного пункту Стіла, чотири БМ були виявлені в районі Докучаєвська, один МТ-ЛБ - поблизу Сентяновки, ще один МТ-ЛБ з встановленою зенітно установкою ЗУ -23-2 - неподалік від населеного пункту Міус, дві БМП - поруч з Михайловкою. Крім того, зафіксовано два вантажних автомобіля в складі комплексу РЕБ "Торн" в місті Ясинувата.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 4 березня, бойовики застосували міномети для обстрілу двох населених пунктів Донбасу.