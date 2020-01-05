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На Донбасі зафіксований один обстріл з початку доби

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 13:42
На Донбасі зафіксований один обстріл з початку доби
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики стріляли в районі Водяного

З початку поточної доби, станом на 12:00, на Донбасі було зафіксовано один випадок порушення припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що обстріл здійснювали на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Водяне, мінометами калібру 82 мм, які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

"Загалом противник випустив 8 мін по нашим позиціям. Внаслідок обстрілу, бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в районі населеного пункту Золоте-5 підірвалася вантажівка одного з підрозділів Об'єднаних сил, унаслідок чого загинув військовослужбовець.

РБК-Україна писало, що в суботу 4 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу.

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