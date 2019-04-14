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На Донбасі знову зафіксували обстріли, є поранений

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 18:37
На Донбасі знову зафіксували обстріли, є поранений
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В зоні ООС на Донбасі з ранку зафіксували чотири обстріли

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в результаті бойових дій 14 квітня поранено одного українського військовослужбовеця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що з ранку противник чотири рази порушив режим припинення вогню із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовано в районі Авдіївки, Водяного, Новотошківського і Новолуганського.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в штабі.

На Донбасі знову зафіксували обстріли, є поранений

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області бойовики з "Градів" обстріляли село Орлівка в районі Ясинуватої.

Зазначимо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) продовжує фіксувати порушення російськими окупаційними військами угод про відвід важкого озброєння.

 

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Теми: Новини ООС
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