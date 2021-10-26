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На Донбасі затримали поліцейського за торгівлю зброєю із зони ООС

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Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 17:38
На Донбасі затримали поліцейського за торгівлю зброєю із зони ООС Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Служба безпеки України затримала в Краматорську поліцейського патрульної служби полку спецпризначення "Київ". Його підозрюють у тому, що він налагодив продаж зброї представникам криміналітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, поліцейський був відряджений в район проведення ООС, і на Донбасі організував незаконний збут зброї, патронів і вибухівки по всій території України.

"Разом зі своїм спільником вони продавали "товар" представникам криміналітету. Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражних приміщеннях Краматорська Донецької області. Правоохоронці затримали обох зловмисників у Краматорську відразу після чергового збуту зброї", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у них вилучили 61 гранату, 4 міни, близько 13 кг вибухових речовин, 30 детонаторів, 38 реактивних патронів, понад 10 600 патронів різного калібру, пістолети-кулемети та карабіни.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі і в Херсоні.

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