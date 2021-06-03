На Донбасі виявили прихований арсенал бойовиків: там знайшли заборонене озброєння

Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження, який зробили бойовики у 2014 році. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань", - зазначили в СБУ.

Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України виявила схрон зброї в центрі Києва. Зброя і боєприпаси були заховані в Печерському районі столиці в дренажно-штольній системі, яка відноситься до об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше у жителя Харківської області виявили арсенал неоформленої зброї. У чоловіка вилучили "коктейлі Молотова", гранати, пістолет-кулемет, автомат АК-74, гранатомет.