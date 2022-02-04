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На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 4 лютого, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 3 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове" за допомогою безпілотного апарату, з якого скинули заряд ВОГ. В результаті вибуху втрат серед українських військових не було.

Крім того, з'явилося відео обстрілу КПВВ" Гнутове " на Донбасі.

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ООСДонбас