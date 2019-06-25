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На Донбасі поранені четверо українських військових

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 10:09
На Донбасі поранені четверо українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики 44 рази порушили режим припинення тиші

Вчора, 24 червня, бойовики на Донбасі 44 рази порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєнням. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики обстріли позиції українських військових в районі населених пунктів Водяного, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіля, Мар'їнки, Богданівка, Широкино, Кам'янки, Піски, Новоселівка Друга, Чермалик, Талаківки. Також в районі населених пунктів Південне, Новгородське, Новолуганського, Кримське, Луганського, Кряківки.

Зазначається, що за минулу добу два українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє - бойове травмування.

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "ЗООПРАК", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі ООС додали, що від початку поточної доби, 25 червня, бойовики один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил - поблизу населеного пункту Лебединське.

Нагадаємо, на Донбасі 23 червня бойовики провели 34 обстріли, васлідок яких дістали поранення троє українських військових з числа операції Об'єднаних сил.

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