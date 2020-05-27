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На Донбасі у вівторок загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 07:10
На Донбасі у вівторок загинув український військовий
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Всього зафіксовано 6 обстрілів

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли українських позицій велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

По околицях Новомихайлівки і Новотроїцького окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки агресор у вечірній час вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, за даними розвідки, минулої доби наші воїни знищили одного та поранили щонайменше ще одного окупанта.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Раніше бойовики обстріляли позиції українських прикордонників, які виконували завдання в рамках гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк-Курахове".

РБК-Україна писало, що прокуратура Луганської області встановила близько 600 осіб, постраждалих від катувань бойовиків на Донбасі.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасобстрел
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