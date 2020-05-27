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На Донбассе во вторник погиб украинский военный

Новости » Происшествия     27.05.2020 - 07:10
На Донбассе во вторник погиб украинский военный
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 6 обстрелов

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы украинских позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Водяного противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Пищевика и дважды у Марьинки агрессор в вечернее время вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, по данным разведки, за прошедшие сутки наши военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Ранее боевики обстреляли позиции украинских пограничников, которые выполняли задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово".

РБК-Украина писало, что прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Донбассобстрел
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