На Донбасі під час планових занять загинули двоє українських військових

Вчора, 13 травня, на Донбасі, в зоні операції Об'єднаних сил під час планових занять загинули двоє українських військових. Про це повідомили в ООС Facebook.

Повідомляється, що всі обставини інциденту на даний момент з'ясовують правоохоронні органи і представники військової служби правопорядку.

"Вчора, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Донеччині загинув заступник командира 81-ї десантно-штурмової бригади майор Андрій Супріган. Він брав участь у бойових діях на Донбасі з початку російської агресії.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Загиблим виявився військовим Олександр Карпика з Вінницької області.