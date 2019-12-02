На Донбасі у неділю загинули двоє українських військових

Протягом минулої доби, 1 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Новолуганського, Зайцевого, Лебединського, Красногорівки, Павлополя, Широкиного. Міномети забороненого калібру зафіксували неподалік Новогригорівки.

"Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 30 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Втрат не було.

РБК-Україна писало, що за інформацією розвідки ООС, з 22 по 28 листопада було ліквідовано 10 бойовиків, ще 15 осіб складають санітарні втрати окупантів.