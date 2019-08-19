ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики за ніч посилили обстріли на Донбасі

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 07:30
Бойовики за ніч посилили обстріли на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

Всього за добу нараховано 13 обстрілів

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики за ніч 18 серпня посилили обстріли позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані прес-центру ООС.

Зокрема, якщо станом на 18 годину неділі повідомлялося про шість обстрілів, то до опівночі їх кількість зросла до 13. Відомо, що противник застосовував озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Пищевик, Водяне, Лебединське, Талаківка, Павлопіль, Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики провели два обстріли українських позицій. Бойовики відкривали вогонь у районі н.п. Новолуганське та Луганське.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Від початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - зазначили в ООС.

Також у прес-центрі уточнили, що вогонь вівся неподалік Новотроїцького та Водяного.

Нагадаємо, британська дослідницька група Forensic Architecture зафіксувала нові докази присутності російських військових на окупованому Донбасі. Дослідники зібрали дані про російське втручання під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року. Дані будуть використані при підготовці позовів до Європейського суду з прав людини, очікується, що нові факти опублікують 19 серпня.

Британські дослідники фіксують нові факти присутності РФ на Донбасі У Новолуганському відновили пошкоджений газопровід
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся