Бойовики за ніч посилили обстріли на Донбасі

Ілюстративне фото (ООС)

Всього за добу нараховано 13 обстрілів

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики за ніч 18 серпня посилили обстріли позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані прес-центру ООС.

Зокрема, якщо станом на 18 годину неділі повідомлялося про шість обстрілів, то до опівночі їх кількість зросла до 13. Відомо, що противник застосовував озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Пищевик, Водяне, Лебединське, Талаківка, Павлопіль, Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики провели два обстріли українських позицій. Бойовики відкривали вогонь у районі н.п. Новолуганське та Луганське.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Від початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - зазначили в ООС.

Також у прес-центрі уточнили, що вогонь вівся неподалік Новотроїцького та Водяного.

Нагадаємо, британська дослідницька група Forensic Architecture зафіксувала нові докази присутності російських військових на окупованому Донбасі. Дослідники зібрали дані про російське втручання під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року. Дані будуть використані при підготовці позовів до Європейського суду з прав людини, очікується, що нові факти опублікують 19 серпня.