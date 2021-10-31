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На Донбасі військовий отримав поранення

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Донбас, Неділя 31 жовтня 2021 17:26
На Донбасі військовий отримав поранення Фото: на Донбасі військовий отримав поранення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 31 Жовтня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, чотири з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В результаті обстрілів один український військовий отримав травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем поблизу Луганського.

У районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Недалеко від Мар'їнки і двічі біля Шумів російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 бойовики задіяли міномети калібру 120 мм і великокаліберні кулемети.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Воїна надано до медичної допомоги та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити окупантів припинити вогневу активність.

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