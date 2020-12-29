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На Донбасі військовий кілька разів вистрілив у товариша по службі. Його заарештували

Донбас, Вівторок 29 грудня 2020 16:53
На Донбасі військовий кілька разів вистрілив у товариша по службі. Його заарештували
Фото: підозрюваного взяли під варту (facebook.com/ato.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Луганській області український військовослужбовець кілька разів вистрілив у товариша по службі. Його заарештували за підозрою в замаху на вбивство.

Про це у Facebook повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

Зокрема, 26 грудня військовій прокуратурі повідомили про поранення солдата однієї з військових частин внаслідок необережного поводження зі зброєю. Але при перевірці інциденту встановили, що солдат отримав наскрізні вогнепальні поранення живота і гомілки. А постріли здійснив його товариш по службі.

Підозрюваного затримали, йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Після цього суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Трьохізбенка на лінії розмежування п'яний військовослужбовець влаштував стрілянину і поранив іншого військового.

Також раніше на Донбасі український військовий побив і підпалив товариша по службі. За версією слідства, підозрюваний зробив це з метою пограбувати його.

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